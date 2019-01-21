Программа поддержки молодых семей в России оказалась на грани провала

Счетная палата провела проверку реализации мероприятий господдержки молодым семьям на приобретение и строительство жилья. Аудиторы пришли к выводу, что поставленные цели могут быть не достигнуты из-за несбалансированности финансового обеспечения.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» рассчитана на 2015 – 2020 года. Планировалось, что свидетельства на получение соцвыплаты для приобретения жилья получат 157 тысяч молодых семей. «Однако в течение трех лет объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета уменьшен почти на 20% – до 29 млрд рублей, а целевые показатели – почти на 40% – до 98,5 тысяч семей», – сообщает пресс-служба СП.

По словам аудитора Юрия Росляка, потребность в средствах на обеспечение молодых семей жильем значительно превышает ассигнования. Так в 2015 – 2017 годах в Курганской области господдержку получили только 3% участников подпрограммы, в Оренбургской области – не более 2,5%.

Кроме того, специалисты СП выявили системные проблемы оценки эффективности подпрограммы. Целевые индикаторы не дают полной и объективной оценки результатов господдержки. Выплаты идут преимущественно многодетным семьям, тогда как семьи с одним или двумя детьми не могут воспользоваться правом на получение господдержки.

Счетная палата настаивает на корректировке механизмов реализации подпрограммы. Итоги проверки, а также рекомендации аудиторов были направлены правительству РФ и в Минстрой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.19

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