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Среда, 23 января 2019, 12:51 мск

Новости Экономика

Братья Ротенберги остались без бизнес-джетов из-за санкций

Российские миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги лишились своих частных самолетов из-за санкций США. Об этом сообщили Forbes источники на рынке бизнес-авиации.

По данным издания, самолеты Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH) продаются на сайте брокера Boutsen Aviation. Воздушные судна имеют бортовые номера, совпадающие с инициалами бизнесменов. ARRH можно расшифровать как Аркадий Романович Ротенберг, а BRRB – Борис Романович Ротенберг, указывает Forbes.

Самолет Бориса Ротенберга принадлежит кипрской компании Damstone Limited и стоит 25 млн долларов, Аркадия Ротенберга – Olpon Investment Limited и стоит 15 млн долларов.

Лишиться дорогостоящего транспорта бизнесменов вынудили американские санкции, введенные в 2014 году. «После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», – сообщил представитель Бориса Ротенберга.

Отмечается, что после введения ограничений Минфином США многие банки прекратили сотрудничество с российскими клиентами. Так Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене 30 млн долларов. Геннадий Тимченко не смог эксплуатировать свой самолет Gulfstream G650 из-за того, что компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства и поставлять запчасти.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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