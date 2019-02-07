Аудиторы уличили РЖД в срыве сроков строительства дороги для экспорта угля

Счетная палата обнаружила несоблюдение со стороны РЖД сроков расширения участка Красноярской железной дороги на участке Междуреченск – Тайшет. Железнодорожная монополия еще в 2011 году взялась за реализацию проекта развития этого участка стоимостью 45,6 млрд рублей, чтобы обеспечить перевозку угля с железнодорожной линии Кызыл – Курагино в порты Дальнего Востока.

Планировалось, что к 2020 году по этой линии будут перевозить 15 млн тонн угля ежегодно, включая вывоз 12 млн тонн – с Элегестского месторождения, пишет РБК. Данный проект стоимостью 192,4 млрд рублей реализуется по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018 по декабрь 2048 года). «Концессионное соглашение на ее строительство Росжелдор заключил только в мае 2018 года, и на дату завершения проверки – декабрь 2018 года – работы там не начинались. Срок завершения работ установлен на май 2023 года. Однако, по нашему мнению, это крайне оптимистичный прогноз», – считают аудиторы СП.

По их оценкам, техническая готовность восьми объектов на участке Междуреченск – Тайшет составляла менее 50%, еще по трем участкам работы даже не начинались. При этом 35,7 млрд бюджетных рублей были направлены еще в 2015 году. Однако низкий уровень организации работ не позволил РЖД своевременно их освоить, отмечают аудиторы.

Аудиторы также предупредили о риске неэффективного расхода бюджетных инвестиций: стоимость многих договоров превышает стоимость, которую определило государство. Ведомство обнаружило завышения цен в них более чем на 200 млн рублей.

Первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов в ответ на отчет Счетной палаты назвал проект «очень важным» и заверил, что госмонополия уже устранила часть недостатков. Он пообещал, что РЖД выполнят все работы в соответствии с графиком на 2019 год.

Красноярск, Иван Гридин

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