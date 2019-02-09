«Правильный курс»: Запад позитивно ценил действия правительства РФ

Международное рейтинговое агентство Moody's поверило в экономические перспективы России. Об этом свидетельствует повышение рейтинга РФ с мусорного уровня до инвестиционного – с Ba1 до Baa3. При этом прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный», краткосрочный рейтинг также увеличен с Not Prime (NP) до Prime-3 (P-3).

«Повышение рейтингов России отражает позитивное влияние политики, проводимой в последние годы для укрепления и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей, а также снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции», – говорится в сообщении агентства.

В то же время эксперты Moody's считают, что остается высокой вероятность дополнительных антироссийских санкций со стороны США, но способность российского правительства выдержать внешние шоки увеличилась со времени понижения кредитного рейтинга в 2015 году. Данные внешнего сектора (международные резервы, платежный баланс) сейчас лучше, чем были год назад, и в некоторых отношениях лучше, чем в 2014 году, когда начались санкции.

В правительстве РФ оценили это заявление Moody's, которое оставалось последним влиятельным международным агентством, которое сохраняло суверенный рейтинг России на «мусорном» уровне. В частности, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал решение Moody's «справедливым, хотя и несколько запоздалым». «Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну», – сказал Силуанов, слова которого цитирует РБК.

По мнению министра, решение обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики. Силаунов подчеркнул, что российская экономика показала свою устойчивость к внешним шокам в ходе периода волатильности на развивающихся рынках осенью прошлого года, который для России прошел без значительных потерь.

«Тот факт, что теперь три агентства присвоили России инвестиционный рейтинг, станет дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в нашу страну», – сказал Силуанов, пообещав, что правительство страны, со своей стороны, будет создавать новые предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга.

Министр экономического развития Максим Орешкин также дал понять, что доволен решением Moody's, хотя тоже считает его запоздалым. «Они долго держались [не повышали рейтинг]. Но, видимо, все, даже самые фантастические аргументы у них иссякли», – заявил журналистам Орешкин.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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