Минфин попросили ввести минимальную розничную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в Минфин РФ письмо с предложением установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво на уровне 35 рублей, пишут "Известия" со ссылкой на представителя организации.

Отмечается, что МРЦ рассчитана с учетом затрат на сырье и материалы, производственных и внепроизводственных расходов, минимальную рентабельность и акциз. При этом уточняется, что сумма в 35 рублей не включает наценку дистрибутора, которая составляет порядка 10%, и торговой сети. По словам представителя союза, все расчеты направлены в Минфин.

Он также отметил, что установление МРЦ в 35 рублей позволит повысить качество продаваемой продукции и сократить долю фальсификата на рынке, которая сегодня составляет около 10%. По данным издания, на сегодняшний день минимальная цена на бутылку пива 0,5 литра составляет около 30 рублей, а средняя – 50-60 рублей.

«Мы в целом за МРЦ, если отладить администрирование. Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены. Без проведения детальных расчетов МРЦ вводить нельзя», – уточнил изданию глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Как писал «Новый День», ранее с просьбой предоставить право устанавливать (МРЦ) на все виды алкогольных напитков, в том числе пиво, выступил Минфин РФ. Такие предложения содержатся в проекте постановления правительства. Авторы документа указывают, что сегодня МРЦ могут устанавливаться на крепкий алкоголь и вино, однако оттого недостаточно для борьбы с теневым рынком и для реализации госполитики по снижению злоупотребления алкоголем. Также отмечается, что пользоваться новым инструментом Минфин в ближайшее время не намерен: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет.

Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что эта мера в принципе нужна только для ограничения доступности алкоголя, а остальных задач, в том числе связанных с налогами и увеличением легализации, не решает. Сегодня МРЦ на водку составляет 215 рублей за 0,5 литра (повышена с 205 рублей), на коньяк – 388 рублей (ранее 371 рубль). Минимальные цены (розничные, оптовые и цены производителей) устанавливаются приказом Минфина.

Москва, Иван Гридин

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