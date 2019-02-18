Минфин хочет устанавливать минимальные цены на весь алкоголь и пиво

Минфин РФ просит предоставить ему право устанавливать минимальные розничные цены (МРЦ) на все виды алкогольных напитков, в том числе пиво. Такие предложения содержатся в проекте постановления правительства.

Авторы документа указывают, что сегодня МРЦ могут устанавливаться на крепкий алкоголь и вино, однако оттого недостаточно для борьбы с теневым рынком и для реализации госполитики по снижению злоупотребления алкоголем. Также отмечается, что пользоваться новым инструментом Минфин в ближайшее время не намерен: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет.

Минфин направил документ в Минэкономразвития, Минпромторг и Росалкогольрегулирование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. «Никаких решений о введении МРЦ на вино, равно как и на другую алкогольную продукцию, цены на которую не подлежат государственному регулированию, не принято, несмотря на то, что этот вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом. Минфин как регулятор рассматривает все эти предложения, однако сейчас планов установить минимальные цены на вино у Минфина нет», – сообщала в конце декабря пресс-служба министерства. Несмотря на то, что вино есть в перечне, минимальные цены установлены только на игристые вина.

Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что эта мера в принципе нужна только для ограничения доступности алкоголя, а остальных задач, в том числе связанных с налогами и увеличением легализации, не решает. Сегодня МРЦ на водку составляет 215 рублей за 0,5 литра (повышена с 205 рублей), на коньяк – 388 рублей (ранее 371 рубль). Минимальные цены (розничные, оптовые и цены производителей) устанавливаются приказом Минфина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.02.19

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