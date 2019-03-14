Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков

Журнал Forbes представил рейтинг российских миллиардеров, которые либо не были женаты, либо разведены. Примечательно, что большинству бизнесменов из списка перевалило за 50 лет, а самый молодой среди богатейших холостяков Павел Дуров.

Возглавляет рейтинг основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» 54-летний Михаил Фридман. Его состояние аналитики оценивают в 15 млрд долларов. Бизнесмен разведен, у него четверо детей.

На втором месте – Роман Абрамович с активами в 12,4 млрд долларов. 52-летний миллиардер был трижды женат, у него семеро детей.

Замыкает тройку лидеров Михаил Прохоров с состоянием в 9,8 млрд долларов. 53-летний владелец группы ОНЭКСИМ официально никогда не состоял в браке.

Далее в списке следуют президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев (6,8 млрд долларов, 52 года), председатель совета директоров банковской группы Альфа-банка Петр Авен (5,2 млрд долларов, 63 года), сооснователь группы МДМ, партнер-учредитель Московской школы управления «Сколково» Сергей Попов (4,5 млрд долларов, 47 лет).

На седьмом месте совладелец холдинга En+ и производителя алюминия UC Rusal Олег Дерипаска. Состояние 51-летнего бизнесмена оценивается в 3,6 млрд долларов.

Восьмое место рейтинга богатейших холостяков досталось владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику (2,8 млрд долларов, 50 лет).

Самым молодой российский миллиардер-холостяк, по версии Forbes, – основатель и основной владелец мессенджера Telegram и бывший совладелец «ВКонтакте» 34-летний Павел Дуров с состоянием 2,7 млрд.

Замыкает ТОП-10 владелец компаний «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. 67-летний бизнесмен является отцом пятерых детей. В настоящее время состояние Ротенберга составляет 2,6 млрд долларов.

Кроме того, в список попали генеральный директор Rambler&Co Александр Мамут (2,5 млрд долларов, 59 лет), основной владелец инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков (2,5 млрд долларов, 51 год), председатель совета директоров холдинга Finstar Financial Group, совладелец «Рив Гош» Олег Бойко (1,2 млрд долларов, 54 года), основной владелец строительной группы ПИК Сергей Гордеев (1,8 млрд долларов, 46 лет), владелец компании Coalco Василий Анисимов (1,6 млрд долларов, 67 лет).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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