Обновился рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами: в списке четыре новичка

Forbes опубликовал новый рейтинг богатейших российских бизнесменов, которые больше других заработали за год. В списке сменился лидер, а также есть новые лица.

Журнал оценивал по стоимости проданных активов и размеру полученных дивидендов валовый доход миллиардеров, полученный с февраля 2018 года по февраль 2019. Аналитики не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и комиссии.

Первое место в рейтинге занимает Сергей Галицкий. Он заработал 2,44 млрд долларов, продав 29% акций сети «Магнит» за 138 млрд рублей. В прошлом году список возглавлял член правления «Сибура» Кирилл Шамалов с 2,3 млрд долларов дохода.

На второй позиции расположился Михаил Прохоров. Его доход в 1,77 млрд долларов объясняется продажей акций «Русала» и баскетбольного клуба Brooklyn Nets.

Третье место – председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Он сохранил свою позицию с прошлого года, однако в этот раз его доход вырос на треть – с 1,23 млрд долларов до 1,59 млрд долларов. Основной источник – дивиденды от группы.

На четвертую строчку аналитики поставили владельца «Северстали» Алексея Мордашова с доходом 1,46 млрд долларов. На пятом месте Алишер Усманов – 1,12 млрд долларов.

Позиции с шестой по десятую занимают Владимир Потанин (1,12 млрд долларов), Вагит Алекперов (740 млн долларов), Виктор Вексельберг (710 млн долларов), Роман Абрамович (600 млн долларов) и Сулейман Керимов (490 млн долларов).

В этом году в списке оказались четыре новичка – Галицкий, Вексельберг, Потанин и Абрамович. При этом четыре миллиардера – Кирилл Шамалов, Дмитрий Рыболовлев, Олег Дерипаска и Виктор Рашников рейтинг покинули.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

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