Минфин предложил увеличить налог на сладкие напитки

Замглавы Минфина Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Изначально с предложением поднять налоги на напитки с высоким содержанием сахара выступил Минздрав. «Реализовать на практике эту идею невозможно. Нет технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и непонятно, какой может быть система контроля», – заявил изданию представитель Минфина.

В письме Трунин, слова которого приводит газета, отмечает, что сейчас на такие напитки действует ставка НДС в 10%, и предлагает исключить эту продукцию из перечня товаров, к которым применяют сниженную налоговую ставку. Повышение налоговой нагрузки повлияет на цены соков, считают в Российском союзе производителей соков. Там отметили, что о детских фруктовых соках речи не идет – в них запрещено добавлять сахар в соответствии с правилами Таможенного союза. В союзе подчеркнули, что в 2018 году объем выпуска соков в России вырос впервые за шесть лет – на 1,6%, до 241,1 млрд декалитров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.19

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