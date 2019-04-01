российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 апреля 2019, 10:24 мск

Новости Экономика

Минфин предложил увеличить налог на сладкие напитки

Замглавы Минфина Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Изначально с предложением поднять налоги на напитки с высоким содержанием сахара выступил Минздрав. «Реализовать на практике эту идею невозможно. Нет технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и непонятно, какой может быть система контроля», – заявил изданию представитель Минфина.

В письме Трунин, слова которого приводит газета, отмечает, что сейчас на такие напитки действует ставка НДС в 10%, и предлагает исключить эту продукцию из перечня товаров, к которым применяют сниженную налоговую ставку. Повышение налоговой нагрузки повлияет на цены соков, считают в Российском союзе производителей соков. Там отметили, что о детских фруктовых соках речи не идет – в них запрещено добавлять сахар в соответствии с правилами Таможенного союза. В союзе подчеркнули, что в 2018 году объем выпуска соков в России вырос впервые за шесть лет – на 1,6%, до 241,1 млрд декалитров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.19

Правительство Крыма уверяет, что остановило строительство экологически опасной креветочной фермы в Поповке. / Тюменские власти выделили деньги на ликвидацию незаконных свалок. / Подвешенные плиты, мусорные свалки и мертвые птицы: газовики показали, что творится в квартирах горожан-нарушителей (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Минфин РФ

В России вырастет минимальная цена на шампанское

Минфин попросили ввести минимальную розничную цену на пиво

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на весь алкоголь и пиво

«Утекают триллионы»: бурный рост тарифов ЖКХ запрограммирован Минфином РФ

Рост выплат жертвам ДТП увеличит стоимость полиса ОСАГО

Силуанов: Реакция россиян на пенсионную реформу стала неожиданностью

Рубль может не выдержать удара валютных интервенций ЦБ

Минфин: каждый пятый бриллиант является искусственным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Экономика, Минфин РФ, правительство РФ,

Новости партнеров