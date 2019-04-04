Счетная палата проверит выполнение майских указов и нацпроектов

Счетная палата (СП) сделала общедоступным график проверок, которые проведет в 2019 году. Аудиторы проведут как традиционные контрольные мероприятия, так и такие, которые ранее не проводились. При этом план проверок также публикуется впервые.

Глава СП Алексей Кудрин анонсировал раскрытие графика проверочных мероприятий еще в конце прошлого года. Всего в плане свыше 350 проверок: 284 контрольных мероприятия и 73​ экспертно-аналитических. Кудрин отмечал, что план проведения может меняться в течение года.

Специалисты СП проведут аудит федерального бюджета, что делается ежегодно. Традиционно будут проверены счета и операции Центробанка, на которые распространяется действие закона о гостайне.

Из новых проверок – выполнение майских указов президента Владимира Путина и национальных проектов. Ранее СП уже критиковала подготовку нацпроектов. Следить за ходом их выполнения Кудрину поручил сам глава государства.

Кроме того, аудиторы проверят «Роскосмос», причем контрольные мероприятия пройдут как в самой госкорпорации, так и в ее «дочках». Цель – определить эффективность использования бюджетных средств. Стоит отметить, что ранее Кудрин уже называл «Роскосмос» рекордсменом по нарушениям.

Эксперты проведут аудит госпрограмм по направлению «Обеспечение национальной безопасности», бюджетных расходов на оснащение армии военными самолетами в рамках государственной программы вооружения, а также эффективность расходов на работу телеканала «Звезда» Минобороны.

Аудиторы проанализируют распределении прибыли по предприятиям, которыми владеет Росимущество, проведут комплексную проверку деятельности ВЭБ.РФ в 2016-2018 годах по реализации стратегии развития госкорпорации, а также бизнес-модели ВЭБ.РФ.

Попадут под проверки Пенсионный фонд, НПФ «Будущее»​ и НПФ ВТБ, а также Управделами президента, комбинат питания «Кремлевский», торговый дом «Кремлевский» и два агропромышленных комплексах в Подмосковье.

Отдельное контрольное мероприятие запланировано в Мордовии – одном из самых закредитованных регионов России. Аудиторы проведут анализ управления госдолгом. Такие же проверки пройдут в Орловской области и Карелии.

Помимо этого, специалисты СП проверят расходы на строительство аэропорта Бельбек и железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.19

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