Роскосмос на год лишит сотрудников премий за плохую работу

Сотрудников Роскосмоса будут лишать премий за некачественную работу. Такое распоряжение дал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в рамках внедрения на предприятиях отрасли в пилотном режиме методики повышения качества труда работников путем их материальной мотивации.

С мая 2019 года в Роскосмосе будут ежемесячно оценивать динамику показателей качества труда работников и анализировать результативность внедренных изменений в систему оплаты труда, передает РИА «Новости». Предлагается объединить все индивидуальные стимулирующие надбавки (ИСН) в одну выплату с «интегральным критерием определения ее размера».

«В целях усиления заинтересованности работников организаций… в повышении качества и эффективности выполнения ими своих трудовых функций корпорацией разработаны методические рекомендации по формированию в организации… системы материальной мотивации к повышению качества труда работников… Прошу вас организовать на должном уровне пилотную апробацию и внедрение методических рекомендаций, а также обеспечить личный контроль за выполнением указанных работ», – говорится распоряжении Рогозина.

Премировать будут только тех работников, которые своей деятельностью окажут критическое влияние на качество продукции. В то же время размер премии будет уменьшаться на сумму затрат предприятия на устранение дефектов и брака.

«По итогам пилотной реализации проекта Роскосмос проанализирует полученные результаты и распространит лучшие практики на все предприятия, входящие в периметр госкорпорации», – отметили в пресс-службе.

Ранее Роскосмос объявил о планах потратить более 450 млн рублей на контроль качества продукции до 2022 года. По всей видимости, основанием пересмотра мотивации сотрудников послужил ряд проблем, связанных с производственным браком, который стал причиной нескольких громких аварий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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