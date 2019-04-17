Банкам хотят запретить замораживать счета клиентов без веских причин

Кредитным организациям хотят запретить блокировать счета граждан без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Об этом говорится в поправках к закону о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, разработанных Минфином.

В настоящее время банки вправе замораживать счета россиян, руководствуясь своими внутренними правилами. Зачастую блокировка вводится, если клиент не предоставил документы, необходимые для фиксирования данных об операции по закону, а также, если работники банка посчитали операцию подозрительной, пишет РБК.

По мнению Минфина, в рамках исполнения антиотмывочного законодательства кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов и таким образом наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.

При этом гражданам могут и не сообщить о причинах блокировки. В поправках банк обязан в течение пяти рабочих дней ответить на письменный запрос клиента, попавшего в число отказников, о причинах такого решения.

Кроме того, для того, чтобы заморозить счет, кредитным организациям будет недостаточно одного лишь подозрения. Банку необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. При этом полученная от Центробанка информации о том, что гражданин находится в списке подозрительных, не может быть использована в качестве единственного основания для присвоения ему наивысшего уровня риска.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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