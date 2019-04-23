За год Счетная палата выявила нарушений почти на 800 млрд рублей

Счетная палата опубликовала отчет о работе за 2018 год. В общей сложности аудиторы выявили более 9 тысяч нарушений на сумму 772,7 млрд руб. По итогам проверок возбуждено 40 уголовных дел.

В прошлом году были проведены 419 мероприятий, в ходе которых выявили 9 235 нарушений. «Благодаря работе палаты в бюджетную систему России и Союзного государства возвращено 7,5 млрд рублей. По материалам проверок возбуждено 40 уголовных дел, по 78 материалам проводятся оперативно-розыскные мероприятия», – сообщается на сайте СП

Годом ранее нарушений выявлено меньше – 6,5 тысячи, но сумма была больше почти в три раза – 1,9 трлн рублей. При этом специалисты отмечали снижение объема нарушений, имеющих непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих риски возникновения ущерба для государства.

Чаще всего нарушения выявляют при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юрлиц – на 294,6 млрд рублей, сумма нарушений при формировании и исполнении бюджетов составила 268,2 млрд рублей, нарушений при ведении бухгалтерского учета и отчетности – 95 млрд рублей.

В 2018 году возбудили 81 дело об административных нарушениях, к ответственности привлекли 41 лицо и наложили штрафов на 85 млн рублей. 120 материалов направлены в правоохранительные органы, которые привлекли к дисциплинарной ответственности 76 должностных лиц.

Основные направления, по которым проводит мониторинг СП, – достижения национальных целей. В 2019 году аудиторы продолжат работу по выявлению недостатков при реализации нацпроектов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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