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Понедельник, 29 апреля 2019, 11:37 мск

Новости Экономика

Инициатива Минфина грозит массовым закрытием небольших магазинов

Подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс грозит закрытием несетевым магазинам. Согласно инициативе торговым точкам хотят запретить применять специальные режимы налогообложения, если они продают маркированные товары.

О массовом закрытии небольших магазинов предупредили «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли, пишет РБК. В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы – Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

За счет спецрежимов небольшой бизнес экономит от 23 до 109% прибыли в зависимости от товарооборота, указывают эксперты. Ближайшая альтернатива ЕНВД и патентам – упрощенная система налогообложения. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе на УСН «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю».

Все больше товаров в России подвергается маркировке, а значит и растет число торговых точек, на которые распространится новый закон. «Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь; отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», – отмечают в «Опоре России». По мнению представителей объединения, в случае принятия инициативы Минфина долю рынка небольших магазинов захватят федеральные и международные торговые сети.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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