Цены на нефть резко выросли на фоне атак дронов в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть сегодня, 14 мая, выросли почти на доллар за баррель на фоне сообщений об атаке на трубопровод в Саудовской Аравии. Эр-Рияд заявил, что дроны атаковали две насосные станции, принадлежащие государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Так, нефть марки Brent по данным на 15:00 торговалась на уровне $71,22 за баррель, что на 99 центов выше (плюс 1,4%) по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. За баррель нефти марки WTI в это же время давали $61,71, что на 67 центов дороже (плюс 1,10%).

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник сообщил, что после атаки дронов на насосные станции Saudi Aramco была приостановлена прокачка по трубопроводу «Восток-Запад» для того, что оценить нанесенный ущерб, сообщает Reuters. Министр назвал нападение терактом, направленным на дестабилизацию мирового рынка углеводородов.

Как передает Haaretz, предположительно, атаку провели йеменские повстанцы-хуситы. Об этом также сообщает Al Masdar News со ссылкой на представителей повстанцев. Несмотря на остановившуюся работу нефтепровода, серьезного ущерба ему нанесено не было. Локальный пожар был быстро нейтрализован.

Вчера, 13 мая, власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана. Тегеран отрицает причастность к инциденту.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 14.05.19

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