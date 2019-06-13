Вывоз мусора подорожает: деньги на рекультивацию свалок возьмут из кошельков россиян

В России могут вырасти тарифы на вывоз бытового мусора. Дополнительные сборы предлагается потратить на восстановление земли на отработанных свалках. С такой инициативой выступили члены рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

В том случае, если сбор на рекультивацию полигонов бытовых отходов включат в плату за мусор, повышение тарифов может составить порядка 5%, пишут «Известия». Вместе с тем потребуется внести поправки в «Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденные постановлением правительства.

Идея заключается в том, чтобы законодательно закрепить обязательства по рекультивации, исключив превращение отработанного мусорного полигона в объект, отравляющий окружающую среду. «Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф», – поясняют в аппарате губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который возглавляет рабочую группу.

Тарифы на вывоз мусора уже повышались в начале этого года, что обуславливалось переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 января, по данным ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна», средние расходы увеличились до 100-150 рублей, а общая сумма в квитанции на 1-2%.

Эксперты указывают, что средства собранные на восстановление земли на свалках, должны находиться под жестким контролем, чтобы не вышло так, что мусорные полигоны продолжили гнить и выделять ядовитый газ, а с населения при этом собирались деньги.

В то же время, по мнению специалистов, увеличение платежей может вызвать социальную напряженность, но заниматься рекультивацией необходимо – в противном случае страну ждет мусорный коллапс. Так в ряде федеральных округов полигоны бытовых отходов уже заполнены. Как минимум в 10 регионах Центральной России на начало года использовались свалки, заполненные на 90% от проектной мощности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.19

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