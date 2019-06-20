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Четверг, 20 июня 2019, 18:24 мск

Новости Экономика

Минстрой России категорически отрицает «этажные» тарифы на отопление

Минстрой России выступил с категорическим опровержение информации об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности. При этом в ведомстве подтвердили, что «действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов».

«Но принятие таких решений – по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учётом установленных ограничений индексов изменения платы). На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», – говорится в сообщении министерства, которое цитирует РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности. По словам депутата, основная нагрузка ляжет на собственников квартир, находящихся с первого по четвертый этаж, а новые нормы начнут действовать в 2020 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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