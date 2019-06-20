Россиян готовят к повышению тарифов на тепло

В России с 2020 года запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Новшество приведет к тому, что у владельцев квартир, расположенных с первого по четвертый этажи, могут значительно вырасти платежи. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Парламентарий отметил, что новый норматив должны были внедрить еще в 2016 году, но Минстрой России настоял на переносе сроков на четыре года.

По мнению Гладких, данный вопрос необходимо передать региональным властям, чтобы они решали, стоит ли вводить новый порядок расчета платы за отопление, сообщает «Парламентская газета».

Как сообщал «Новый День», прошлым летом Конституционный суд РФ назвал несправедливой плату за отопление по общедомовому прибору при отсутствии индивидуальных счетчиков у всех жильцов. Суд предписал внести изменение в законодательство, предусмотрев более эффективный и справедливый порядок определения платы за тепловую энергию.

КС при этом подчеркнул, что до внесения соответствующих изменений для жильцов многоквартирных домов, оборудованных приборами учетов, плата за отопление должна исчисляться по установленным в квартирах счетчикам, если они исправны. Для отдельных помещений, в которых счетчики неисправны, вместо их показаний должны приниматься в расчет нормативы потребления услуг по отоплению.

Тогда же стало известно, что правительство РФ готовится разрешить россиянам оплачивать теплоснабжение по показаниям индивидуальных счетчиков, даже если ими оборудованы не все квартиры в доме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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