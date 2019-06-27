Игровые кресла и диваны с барами: аудиторы нашли нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни и нашла финансовые нарушения на сумму более 1 млрд рублей. В частности, таможенники заказывают диваны со встроенными барами, игровые автосимуляторы, а также содержат в штате студию художников.

Аудиторы выявили признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн рублей. Так ЦБТ завышала стоимость проектно-сметной документации по капремонту объектов таможенной службы, говорится в докладе по итогам проверки на сайте СП.

В документах указаны два гоночных автосимулятора RS1 общей стоимостью 17,61 млн рублей, дорогостоящая швейцарская кофеварка стоимостью 162,7 тысячи рублей, три дивана общей стоимостью 459,7 тысячи рублей. Модель диванов предполагает наличие встроенного бара, охлаждение подстаканников, музыкальный центр и пульт управления.

Эксперты СП также выявили, что стоимость автосимуляторов завышена в 18 раз. На сайте производителя, где этот товар называется игровым креслом, самый дорогой автосимулятор с полным комплектом аксессуаров стоит 573 тысячи рублей.

Кроме того, аудиторы усомнились в целесообразности содержания таможенниками студии художников, в которой трудятся 5 сотрудников. Установлено, что на содержание студии в 2016 и 2017 годах потрачено по 3,2 млн рублей, за 9 месяцев 2018 года – 2,1 млн рублей. За этот период художники создали 10 картин и 1 барельеф общей стоимостью 340,3 тысячи рублей.

Счетная палата также нашла контракт ЦБТ с ООО «Киберинжиниринг» стоимостью всего 1,18 рублей. По условиям договора, компания осуществляет строительный контроль, а также ряд других работ, включая подготовку проектной документации, которая и так уже была сделана.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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