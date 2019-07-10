Российский олигарх обогатился на поместье Трампа

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа, и заработал более 13 млн долларов.

Траст County Road Property, который, как утверждают СМИ, учрежден Рыболовлевым, приобрел имение Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида в 2008 году. Затем особняк снесли, а землю разделили на три участка, сообщает Mansion Global.

Два участка продали за 34,345 млн и 37 млн в 2016-м и 2017-м соответственно. Последний лот ушел за 37,29 млн долларов. Предполагается, что в целом перепродажа земли позволила россиянину обогатиться на 13,6 млн долларов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 10.07.19

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