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Среда, 10 июля 2019, 14:42 мск

Новости Экономика

Российский олигарх обогатился на поместье Трампа

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа, и заработал более 13 млн долларов.

Траст County Road Property, который, как утверждают СМИ, учрежден Рыболовлевым, приобрел имение Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида в 2008 году. Затем особняк снесли, а землю разделили на три участка, сообщает Mansion Global.

Два участка продали за 34,345 млн и 37 млн в 2016-м и 2017-м соответственно. Последний лот ушел за 37,29 млн долларов. Предполагается, что в целом перепродажа земли позволила россиянину обогатиться на 13,6 млн долларов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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