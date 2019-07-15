Доля частного капитала сверхбогатых людей в России бьет мировые рекорды

Исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG показало, что более половины частного капитала сосредоточено в руках долларовых миллионеров, а сегмент «сверхбогатых» людей – самый большой в мире.

55% накоплений приходится на людей, состояние которых превышает 1 млн долларов. 40% частного капитала принадлежит сверхбогатым россиянам, к которым относят людей с состоянием более 100 млн долларов. Это самый большой показатель в мире – в целом по планете он достигает лишь 12%, в Восточной Европе – 28%. Самый многочисленный – сегмент с состоянием до 250 тысяч долларов (39%), передает РИА «Новости со ссылкой на исследование BCG.

27% частного капитала хранится на счетах за рубежом. «В целом объем трансграничного капитала рос с той же скоростью, что и объем общего капитала, на 13% ежегодно, и в 2018 году достиг отметки 0,36 триллиона долларов», – подсчитали аналитики. Эта доля выше, чем в среднем по региону Восточной Европы (17,5%) и миру (4,2%).

Граждане России предпочитают хранить сбережения в валюте (62% средств), меньше верят акциям компаний (24%) и почти совсем не доверяют облигациям (3%).

В целом в мире число долларовых миллионеров в 2018 году увеличилось на 2% и достигло 22,1 миллиона человек. Им принадлежит половина всех личных финансовых активов планеты. Наибольшая концентрация миллионеров по-прежнему наблюдается в Северной Америке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.07.19

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