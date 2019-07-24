Жители России стали экономить на бытовой химии

Россияне стали покупать меньше стирального порошка. В целом жители России стали больше экономить на бытовой химии и покупать средства для уборки по промоакциям. По словам производителей, это могут быть последствия экономического кризиса.

По данным исследовательской компании Nielsen, за последний год продажи стирального порошка снизились на 6%, кондиционеров для белья – на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» – на 3,8%, передает РБК. Подтверждают снижение покупательского спроса на эту категорию товаров и аналитики GfK.

Падение продаж порошка для стирки производители объясняют еще и тем, что увеличился спрос на гели и капсулы для стирки. Впрочем, сказывается и падение реальных доходов россиян. Потребители стараются контролировать расходы, уменьшают количество стирального порошка на одну стирку, покупают его в более выгодных больших упаковках.

Большая часть товаров бытовой химии в России покупается только по скидкам. На долю продаж по промоакциям в денежном выражении приходится 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств. Покупатели перестали отдавать предпочтения какому-либо бренду и при выборе обращают внимание только на цену.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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