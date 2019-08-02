Власти получили право конфисковывать технику «черных» лесорубов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход государства используемой при незаконных рубках леса техники. «В отношении незаконных порубок, вырубок леса очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами ещё предстоит установить, это невозможно предполагать. Но, тем не менее, есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб», – сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос о том, что многие называют незаконную вырубку леса одной из причин пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Для того, чтобы подобные попытки в будущем не возникали, во всяком случае, для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, оно пока еще не было озвучено, сейчас хочу сказать о нем. Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса – это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы – в общем любая техника – изымались, то есть, конфисковывались в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла. Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям», – приводит его слова РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.19

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