Российской экономике предсказали рецессию уже в этом году

Эксперты Института экономики роста предсказали спад российской экономики уже в текущем году. Рост ВВП обеспечивается только успехами крупных предприятий и госсектора, при этом активность малого и среднего предпринимательства неуклонно снижается.

Росстат по итогам первого квартала 2019 года оценил рост экономики в 0,5%. По словам экспертов Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, экономической рост обусловлен развитием крупных предприятий. Малый и средний бизнес снижает активность, передает РБК.

Так в первом полугодии количество работников малых и средних предприятий сократилось более чем на 257 тысяч или на 1,6% год к году. Число компаний малого и среднего бизнеса уменьшилось на 7-8%. В то же время количество сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7%.

Спад отмечается с августа прошлого года. Специалисты считают, что малый бизнес сокращается за счет перехода в микросегмент, в котором предприятия могут конкурировать за счет упрощенной системы налогообложения и сокращения персонала до предела.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», – заключили эксперты института.

В РАНХиГС добавили, что первое полугодие 2019 года было худшим после кризиса 1998 года. Граждане становятся все больше неплатежеспособны. Количество сделок по распродаже предприятий малого и среднего бизнеса их владельцами в этом году превысило результат за последние восемь-девять лет. Немаловажную роль в этом сыграло повышение НДС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.08.19

Южная Корея потратит $6,5 млрд на независимость от Японии. / На Хабаровский край обрушатся мощные ливни. / Убыточный бизнес-центр на Вайнера пытаются продать за 180 миллионов рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»