Бывшая жена Потанина хочет отсудить у него 450 млрд рублей

Наталья Потанина намерена отсудить у своего бывшего супруга бизнесмена Владимира Потанина 5,8 млрд фунтов стерлингов (459 млрд рублей). Ранее российские суды отклонили требования экс-жены олигарха.

По данным британского издания The Times, Потанина хочет отсудить треть состояния миллиардера. Британские суды по бракоразводным процессам известны своими щедрыми компенсациями женщинам. Известно, что Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда.

Для защиты своих интересов Потанин нанял Фиону Шеклтон – одного из лучших адвокатов по бракоразводным делам королевства. Среди ее клиентов члены королевской семьи и британские знаменитости. Кроме того, Шеклтон известна тем, что добилась самой большой компенсации за развод в истории Великобритании. В 2016 году решением суда российский миллиардер Фархад Ахмедов должен выплатить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой 41,5% своего состояния – 453 млн фунтов стерлингов.

Потанины прожили в браке 30 лет и развелись в 2014 году. Наталья несколько раз обращалась в российские суды с требованием денежной компенсации. При этом при разводе она получила три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке, а также 380 млн рублей.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 09.08.19

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