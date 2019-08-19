Названы страны – крупнейшие должники России

Информация о государственных кредитах, предоставляемых Россией другим странам, как правило, засекречена. Однако есть несколько случаев, когда данные разглашаются. Аналитики подсчитали, что 17 государств должны России около 27 млрд долларов.

Самый крупный должник РФ – Белоруссия. По данным РБК, на 1 июня 2019 года Минск обслуживает долг перед Россией в размере 7,55 млрд долларов. При этом задолженность выросла настолько быстро, что Москва отказалась рефинансировать текущую часть белорусского долга, тогда Минск обратился за кредитом к Китаю.

На втором месте – Украина. По мнению российских властей, Киев должен около 3,7 млрд долларов. Большая часть долга образовалась по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года. Украина настаивает на том, что это был не межгосударственный кредит, а коммерческий, в декабре 2015 года новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт. Москва обратилась в суд Великобритании, разбирательства идут до сих пор.

За пределами постсоветского пространства основной должник России – Венесуэла. По официальным данным Минфина РФ, основной долг Каракаса составляет 3,15 млрд долларов и должен быть погашен в 2027 году. По словам экспертов, после введения санкций США против венесуэльского правительства у России, скорее всего, возникнут проблемы с получением денег от Венесуэлы в долларах.

Кроме того, внушительную сумму РФ должна Куба – около 3 млрд долларов. Впрочем, цифра эта приблизительная, так как кубинский Минфин эти данные не разглашает. В 2014 году Москва списала Гаване 90% долга, оставив 3,52 млрд долларов. Предполагалось, что кредит будет гаситься равными долями раз в полгода. Следовательно, к настоящему времени осталась 1,76 млрд долларов. Затем Россия предоставила Куби еще две кредитные линии на общую сумму 1,44 млрд долларов на финансирование местных отраслевых проектов.

Также в должниках у России Бангладеш и Венгрия. Эти государства получили госкредиты на постройку атомных электростанций (АЭС). По данным Министерства финансов Бангладеш, сумма финансовой помощи составила почти 2 млрд долларов. Российские кредиты на строительство АЭС будут погашаться в течение 20 лет с 2027 года. На финансирование сооружения третьей очереди венгерской АЭС «Пакш» был одобрено 11,1 млрд долларов, однако к середине 2019 года реально выделено лишь 28 млн долларов.

Долг Индии – около 1,1 млрд долларов на конец 2018 года. Эта задолженность номинирована в индийских рупиях и относится к кредитам бывшего Советского Союза, а погашает ее Индия экспортом в Россию товаров.

Еще около 13 млрд долларов долгов идентифицировать не удалось. По мнению аналитиков, среди должников России могут быть Китай и Марокко. Также это могут быть иностранные госпредприятия, чьи долги не отражаются в статистике правительств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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