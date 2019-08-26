Налоговые льготы для бизнеса оказались неэффективными и устаревшими

Министерство финансов оценило объем неэффективных льгот для бизнеса. Оказалось, что только треть региональных преференций положительно повлияли на доходы бюджета. Остальные послабления не принесли ожидаемого результата. Вероятно, неэффективные льготы в перспективе исключат.

По данным Минфина, в общей сложности льготы по двум видам сбора – налогам на прибыль и имущество – обошлись субъектам в 253 млрд рублей, пишут «Известия». Лишь преференции на сумму 87 млрд рублей оказались эффективными. Большинство из них были предоставлены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области. В 38 регионах, включая Москву, льготы не принесли бюджетам дополнительных доходов. В оставшихся положительный эффект был незначительным.

В Минфине уточнили, что эти оценки будут учтены в межбюджетных отношениях. Неэффективные льготы в перспективе исключат. По оценке ведомства, к 2021 году объем налоговых преференций должен будет сократиться на 35% – до 165 млрд рублей.

Льготы по налогам на прибыль и на имущество предназначены для ускорения роста экономики и инвестиций. На них имеют право лишь отдельные категории плательщиков. К ним относятся фармкомпании, инновационные организации, резиденты ОЭЗ или ТОР, обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия и другие. Максимальный уровень выплаты по налогу на имущество – 2,2% от стоимости актива. Регионы могут уменьшить этот вид сбора до нуля.

По словам экспертов, столь низкий показатель эффективных преференций для бизнеса – это приемлемый результат, учитывая непрозрачность практик распределения господдержки. Из-за недостатка данных сложно оценить объективно, какие льготы принесли в бюджет дополнительные доходы, а какие оказались убыточными. К тому же на рост производства компаний, получивших льготы, могла повлиять не столько господдержка, сколько улучшение конъюнктуры, например, рост цен на их продукцию или крупный госзаказ.

Крайне низкая эффективность налоговых послаблений может быть связна с тем, что они были предоставлены много лет назад. Эти льготы могут уже давно не вести к ускорению экономики, а являться лишь недополученными доходами для бюджетов.

Вопрос неэффективности налоговых преференций в последнее время встает очень остро, и является одним из основных внутренних рисков для бюджетной системы России. В настоящее время действует более 3,5 тысячи федеральных и региональных налоговых льгот и преференций на сумму более 4 трлн рублей. По оценке Счетной палаты в 2017 году в бюджет не поступило более 10 трлн налоговых платежей из-за различного рода преференций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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