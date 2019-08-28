Минпромторг попросил квоту на отечественные товары при госзаказе

Российские власти рассматривают возможность установить квоту в 50% на государственный заказ товаров отечественного производства. Авторы инициативы считают, что данная мера станет временной экономической поддержкой российских производителей товаров и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом пишут «Ведомости», со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства. Автором предложений выступил Минпромторг.

В частности предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году – 50%. При этом часть квоты предлагают отдавать именно производителям ОПК. Кроме того, предлагается проводить торги только для российских производителей. В случае если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные – уже для всех.

Представители Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития не ответили на запросы издания о комментариях. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев, заявил, что регулятор не поддерживает предложение Минпромторга. По его мнению, оно «поделит российские предприятия на более российские и менее». «Одно дело, когда мы предоставляем преференции отечественной продукции по отношению к иностранной, а другое дело – вводить искусственные ограничения для отечественных предприятий. Это нанесет ущерб добросовестной конкуренции и негативно отразится на экономике и качестве контрактов», – приводит издание его слова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.08.19

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