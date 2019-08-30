Россия наращивает импорт пластикового мусора

Россия увеличивает объемы пластикового мусора, ввозимого из-за рубежа. По словам производителей, внутри страны не хватает отходов, чтобы загрузить заводы по переработке. Проблема заключается в отсутствии сортировки мусора, поэтому закупать пластик приходится за границей.

По данным Greenpeace, 94% твердых бытовых отходов не сортируется и отправляется на свалку. Пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн тонн, а перерабатывается не более 12% из них. Общая площадь российских свалок – более 4 млн га, что примерно равно территории Швейцарии.

Переработчики покупают сортированный мусор за рубежом, чтобы загрузить мощности заводов, пишет РБК. По информации Федеральной таможенной службы, в 2018 году Россия закупила за границей отходы из пластмасс на 20,3 млн долларов, что на 5 млн долларов больше, чем годом ранее.

Лидерами по продаже в Россию пластиковых отходов являются Турция (6,25 млн долларов в год), Белоруссия (3,1 млн долларов) и Япония (2,8 млн долларов). Кроме того, в минувшем году РФ покупала мусорный пластик у Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Украины и еще 18 стран, среди которых США.

Игроки рынка вторичных полимеров утверждают, что их заводы способны наращивать мощности, но в условиях дефицита пластикового сырья приходится покупать его за границей. В первую очередь причина в медленном ходе так называемой «мусорной реформы» – буксует строительство мусоросортировочных комплексов, поэтому производители обращаются к импорту.

Кроме того, переработчики возлагают надежды на развитие раздельного сбора отходов. На территории России и так достаточно пластика для переработки – при внедрении раздельного сбора мощности будут загружены в полной мере, утверждают эксперты. Если развивать систему рециклинга и повышать качество сырья, то производителям не нужно будет прибегать к импорту.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.19

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