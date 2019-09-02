В России хотят изменить схему выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии. В частности, порог накоплений, при которых выплата происходит единовременно, предлагается повысить в 2,4 раза. По словам экспертов, это увеличит число граждан, получающих накопительную пенсию не ежемесячно, а всю сумму разом.

В настоящее время выходящие на пенсию россияне получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Для того, чтобы выплаты были ежемесячными, необходимо иметь на счете около 177 тысяч рублей, пишет РБК.

Ежемесячные выплаты накопительной части делятся на период дожития – 252 месяца. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе-июне составил 14135 рублей (5% от этой суммы – 700 рублей). Средний счет застрахованного лица в НПФ сейчас составляет 73 тысячи рублей, что соответствует выплатам менее 300 руб. в месяц. На единовременные выплаты пенсионерам и выплаты правопреемникам накопительной пенсии сейчас приходится примерно 90% всех выплат.

В пресс-службе ПФР пояснили, что абсолютное большинство пенсионеров сегодня получают пенсионные накопления единовременной выплатой, поскольку эти средства формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз. Все дело в том, что если рассчитанная накопительная пенсия маленькая, транзакционные издержки на ее выплату неоправданно высокие.

ПФР предлагает увеличить лимит назначения для ежемесячных выплат накопительной части до 20% – 1770 рублей. В результате для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450-500 тысяч рублей. Такие суммы имеют единицы. По словам экспертов, методика приведет к увеличению числа единовременных выплат и практически к прекращению назначения накопительной пенсии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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