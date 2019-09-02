К строительству космодрома Восточный готовы подключить военных

Ситуация с темпами строительства космодрома Восточный «не устраивает всех», заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям». «Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с «Восточного» ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», – заявил Борисов. В связи с этим, по словам чиновника, не исключено, что к возведению объектов в итоге подключат строительные активы Минобороны.

Борисов напомнил о реформе военно-строительного комплекса, заключающейся в создании публично-правовой компании (ППК), объединяющей профильные активы Минобороны. «Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по Восточному», – сказал он. На вопрос о том, заменят ли военные ПСО «Казань», занимающееся строительством второй очереди космодрома, Борисов ответил, что на Восточном «очень много работы» и он уверен, что «Казани» там «тоже будет чем заняться».

Вице-премьер отметил, что в России строительный комплекс переживает кризис из-за изменения подходов к ценообразованию и, чтобы не дожидаться системных изменений, для строительства Восточного придется создавать специальные условия – повышать расценки. «Это необходимо, поскольку нам нужен второй стол для «Ангары» – ведь, не дай бог, что случится в Плесецке. Это, если говорить прямо, вопрос национальной безопасности», – сказал он.

Говоря о сложившейся ситуации, Юрий Борисов подчеркнул, винить в срыве сроков возведения объектов Восточного лишь «Казань» нельзя – процесс расчета с компанией затянулся, в результате она «почти не имела оборотных средств». По его словам, все вопросы, включая ценообразование и работы «Казани», рассмотрят на совещании у президента России Владимира Путина, которое намечено на начало сентября.

По данным издания, проблемы строительства космодрома сегодня, 2 сентября, станут темой обсуждения на заседании правительства. Источники газеты утверждают, президент посетит космодром 6 сентября и на месте обсудит проблемы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что визит на Восточный готовится. Не исключено, что по итогам совещания ПСО «Казань» снимут, а новым подрядчиком станет создаваемая ППК Минобороны.

Напомним, строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 уголовных дел. Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году, Борисов ранее говорил, что его достроят не раньше 2023 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.09.19

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