Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения на 400 млрд рублей

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год. Аудиторы выявили нарушений на 426 млрд рублей. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

По сравнению с 2017 годом сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей или на 22,1%. Основной объем нарушений обнаружен в части использования средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями.

Кроме того, множество нарушений выявлено при госзакупках, неправильном отражении в учете фактов хозяйственной жизни, использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата.

По результатам проверки в правоохранительные органы направлено 14 обращений, к административным видам ответственности привлечены 14 должностных лиц, а также возбуждено одно уголовное дело.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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