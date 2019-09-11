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Среда, 11 сентября 2019, 09:27 мск

Новости Экономика

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения на 400 млрд рублей

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год. Аудиторы выявили нарушений на 426 млрд рублей. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

По сравнению с 2017 годом сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей или на 22,1%. Основной объем нарушений обнаружен в части использования средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями.

Кроме того, множество нарушений выявлено при госзакупках, неправильном отражении в учете фактов хозяйственной жизни, использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата.

По результатам проверки в правоохранительные органы направлено 14 обращений, к административным видам ответственности привлечены 14 должностных лиц, а также возбуждено одно уголовное дело.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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