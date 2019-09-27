В России решили «оздоровить» потребительскую корзину населения

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил разработать новую потребительскую корзину для различных групп населения – с базовым набором продуктов питания, позволяющим «сформировать полноценный рацион здорового питания». Это следует из перечня поручений премьера по итогам прошедшей 11 сентября программы «Диалог» на телеканале «Россия 24», опубликованного на сайте правительства. Согласно документу, разработкой новой потребительской корзины должны заняться Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин, а сам переход будет осуществлен в 2021 году.

Ранее Медведев предлагал изменить принцип составления потребительской корзины – отказаться от минимального набора продуктов питания в пользу базового.

В потребительскую корзину, закон о которой вступил в силу в 2013 году, входит минимальный набор продуктов, а также другие товары и услуги. Состав корзины влияет на расчет прожиточного минимума. В 2017 году Минтруд собирался пересмотреть состав корзины, согласно советам Минздрава. В частности, предлагалось увеличить долю овощей и фруктов, молочных продуктов, мяса и рыбы, в то же время уменьшить вес круп и хлебных изделий. Однако от этого предложения было решено отказаться в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда решили привязать к прожиточному минимуму, который высчитывается по потребительской корзине, а значит, она должна быть стабильной, сообщали «Известия». Таким образом, Минтруд заблокировал установление новой корзины до 2021 года.

Тем временем, эксперты полагают, что потребительская корзина давно требует изменений. Ее состав не соответствует списку продуктов, которые покупает население. Основные тенденции в питании – это постепенное снижение потребления хлеба, картофеля, увеличение количества фруктов, овощей, а также мясной и молочной продукции.

Напомним, в июле 2019 года Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи предложил формировать состав потребительской корзины с ориентацией на мужчин, женщин и детей разного возраста. Для этого эксперты разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. Эти рекомендации направлены в профильные ведомства. Рассмотреть их планируется на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума при Минтруде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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