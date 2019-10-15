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Вторник, 15 октября 2019, 09:23 мск

Новости Экономика

В России появится единая платежка за коммунальные услуги

Правительство собирается поддержать законопроект, предусматривающий введение единой квитанции за все коммунальные услуги. По мнению экспертов, единый платежный документ (ЕПД) будет удобен гражданам для того, чтобы оценивать свои расходы, а также поможет снизить долги за услуги ЖКХ. При этом следует четко прописать, что будет входить в ЕПД, чтобы не допустить неточностей и ошибок в начислениях.

В настоящее время законопроект о единой квитанции, разработанный Минстроем, находится на рассмотрении в кабмине, пишут «Известия». Правительство намерено дать положительный отзыв на инициативу при условии ее качественной доработки.

Документ вводит два новых понятия – ЕПД и «расчетный центр». Цель проекта – увеличить собираемость платежей за ЖКУ, снизить риски хищений управляющих компаний за счет повышения прозрачности их расчетов с поставщиками, а также усилить контроль обоснованности тарифов.

По данным Росстата, долги россиян за коммуналку достигли 564,5 млрд рублей. При этом по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями граждане задолжали более 300 млрд рублей. Остальное – это долги управляющих компаний перед сбытовыми.

Предполагается, что в ЕПД будут строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Сейчас жильцы получают несколько квитанций по разным видам услуг, что зачастую приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов.

Впрочем, законопроект еще нуждается в доработке. В частности, нужно соотнести новое понятие «единый платежный документ» с уже существующим «платежный документ», чтобы избежать неразберихи. Может получиться так, что из-за юридических неточностей гражданам выставят несколько платежных документов по одним и тем же услугам: новый и уже действующий, предостерегают юристы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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