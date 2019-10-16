«Стоят мертвым грузом»: производитель удаленно отключил технику в «Газпроме»

Австрийские компрессоры LMF, принадлежащие «Газпрому», были отключены через спутник. Компания собирается перейти на отечественное оборудование, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Как сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов, технику выключили удаленно, и теперь эти компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», – цитирует Крылова «Интерфакс».

Корпорация намерена заменить австрийские установки мобильными модульными компрессорными станциями производства ЗАО НПП «Компрессор». Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что экономические показатели оборудования казанского завода даже выше, чем у зарубежных аналогов.

«Компрессоры LMF использовались при ремонте газопроводов. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта: оборудование требует замены», – сообщил источник РБК в «Газпроме». Вероятно, решение об отключении принял производитель после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. Также такое могло произойти из-за санкций, в этом случае производитель не мог продолжать обслуживание компрессоров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.19

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