Британский журнал The Economist назвал страной 2019 года Узбекистан. Аналитики учитывали не финансовое благополучие и влиятельность государства на мировой арене, а олицетворение самой идеи прогресса.

По мнению The Economist, Узбекистан достиг внушительных демократических успехов. В 2019 году ни одно другое государство не продвинулось так далеко, как Узбекистан.

Всего три года назад Узбекистан был «закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», пишут авторы статьи. Мужчины, женщины и дети были вынуждены трудиться на хлопковых полях во время сбора урожая.

Благодаря реформам, начатым новым главой государства Шавкатом Мирзиёевым, принудительный труд в значительной степени удалось прекратить. Была закрыта печально известная тюрьма «Жаслык». В страну впустили иностранных журналистов. Чиновники перестали запугивать малый бизнес.

Впрочем, аналитики не гарантируют, что Узбекистан не свернет с пути прогресса в будущем.

В прошлом году, по версии журнала, страной года стала Армения.

Ташкент, Служба информации РИА «Новый День»

Ташкент. Другие новости 19.12.19

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