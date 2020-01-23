Через 40 лет половина жителей России будут пенсионерами

К 2060 году 47% населения России будут пенсионерами. Такие данные озвучили экономисты Credit Suisse в докладе, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По их словам, государствам нужно реформировать свои пенсионные системы так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров на фоне сокращения рабочей силы

Мир находится в самом разгаре демографических перемен: доля пожилых людей растет, а молодых – сокращается, пишут «Ведомости». В настоящее время доля людей старше 65 лет на планете составляет 19%, 70 лет назад на пенсионеров приходилось лишь 7,7%. По прогнозам специалистов, к 2050 году их число превысит 27% от всего населения Земли.

При этом за последние 70 лет существенно выросла продолжительность жизни – с 47 лет до 72 лет. Мужчина в 2020-м в среднем будет жить еще 13,3 года после выхода на пенсию, а в 2060-м – уже 17,4 года. Это обуславливается тем, что биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 году. К 2050 году продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет, прогнозируют экономисты.

По словам авторов доклада, многим странам придется менять пенсионную систему, чтобы содержать растущее число пенсионеров, которые к тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения. Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей – снизиться.

В Credit Suisse рекомендуют несколько способов, чтобы укрепить пенсионную систему. Необходимо поощрять население больше откладывать на пенсию, собирать дополнительные средства на выплату пенсий за счет налогов или постепенно сокращать выплаты. По мнению экономистов, самый эффективный метод – повышение пенсионного возраста.

Напомним, в России пенсионная реформа стартовала 1 января 2019 года. В ее рамках возраст выхода на пенсию в 2024 году постепенно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Давос, Служба информации РИА «Новый День»

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