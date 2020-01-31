Китай перестал отгружать в Россию смартфоны

Производители смартфонов из Китая приняли решение заморозить поставки в Россию. На сегодняшний день принято решение о двухнедельных ограничениях, которые могут быть продлены. Речь идет о широком списке брендов. В их числе, например, iPhone от американской Apple, основные заводы по производству которых находятся как раз в КНР, где разбушевался коронавирус нового типа.

По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на участников рынка, поставки отложили ведущие китайские бренды: Huawei (и его «дочка» Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE, Lenovo. Заморозка объясняется вынужденными каникулами из-за высокой заболеваемости новой инфекцией. Они продлятся как минимум, до 10 февраля.

По оценка экспертов, в случае 5-недельного карантина, на рынке возникнет дефицит устройств, а цены на гаджеты закономерно увеличатся на 10-15%. Если же отгрузку продукции отложат еще на месяц, возможны серьезные негативные последствия для дистрибьюторов – из-за снижения спроса и падения оборота.

По данным издания, в прошлом году каждый второй купленный в России телефон – китайский. Huawei и Honor в совокупности заняли треть рынка. А его общий объем в 2019 году составил 495 млрд рублей.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 31.01.20

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