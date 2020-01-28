Из-за коронавируса возникла угроза закрытия обслуживающих Apple заводов

Сборочные производства компании Apple на территории Китая могут быть закрыты на карантин из-за распространения смертельно опасного коронавируса. В связи с этим эксперты прогнозируют срывы поставок гаджетов во всем мире, что приведет к возникновению дефицита устройств на рынке, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, практически все iPhone собирают на двух фабриках (Foxconn и Pegatron), которые расположены в 500 км от печально прославившегося началом вспышки коронавируса города Ухань. В Китае непосредственно на Apple работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов задействованы в цепочке изготовления и поставки комплектующих. Многие из них в последние дни не выходили на работу по случаю каникул в честь празднования китайского Нового года.

Однако по данным South China Morning Post, ряд американских финансовых организаций, включая Citigroup, запретил работникам выходить на службу в течение двух недель после китайского Нового года, чтобы снизить риск распространения заболевания. Пошла ли Apple на аналогичные шаги, неизвестно. По данным Bloomberg, в провинции Хэнань, где расположен завод, получивший известность как «Город iPhone», фиксируется все больше подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что грозит остановкой производства. В Apple ситуацию комментировать отказались.

По мнению наблюдателей, из-за быстрого распространения заболевания есть риск остановки производства на многих заводах и предприятиях, что вызовет дефицит не только электроники, но и продукции всевозможного назначения, в том числе обуви, одежды.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 28.01.20

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