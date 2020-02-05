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Среда, 5 февраля 2020, 09:28 мск

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Правительственная комиссия предложила сажать надолго за задержку зарплаты

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД ужесточить уголовное наказание за невыплату заработной платы, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В частности, специалистам ведомств поручили изучить вопрос, стоит ли отнести действия, предусмотренные первой и второй частями ст. 145.1 УК РФ к преступлениям средней тяжести, а те, о которых идёт речь в третьей части, – к тяжким.

При этом есть уточнение, что наказание по данной статье назначается в случае невыплаты зарплаты в течение двух и более месяцев, если руководство организации пошло на это из корыстных интересов. В случе одобрения законотворческой инициативы нарушителям закона будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Москва, Иван Гридин

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