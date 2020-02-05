Правительственная комиссия предложила сажать надолго за задержку зарплаты

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД ужесточить уголовное наказание за невыплату заработной платы, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В частности, специалистам ведомств поручили изучить вопрос, стоит ли отнести действия, предусмотренные первой и второй частями ст. 145.1 УК РФ к преступлениям средней тяжести, а те, о которых идёт речь в третьей части, – к тяжким.

При этом есть уточнение, что наказание по данной статье назначается в случае невыплаты зарплаты в течение двух и более месяцев, если руководство организации пошло на это из корыстных интересов. В случе одобрения законотворческой инициативы нарушителям закона будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.02.20

«Это ущемление конституционных прав»: «единороссы» в Госдуме отказались изымать незадекларированное имущество чиновников. / Проблемы Крыма начинаются с некомпетентных чиновников. / Число финансовых пирамид в России выросло почти в полтора раза. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»