Минприроды хочет повесить все расходы по утилизации упаковки на производителей

Минприроды предложило повысить норматив утилизации упаковки для производителей до 100%, а также обязать их оплачивать утилизацию некоторых товаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ведомства Дмитрия Кобылкина, направленное в кабмин.

Проект предложений по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителя (РОП) был доработан по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Главная его цель – минимизировать влияние мер по утилизации упаковки на конечного потребителя. Издание отмечает, что в обновленном проекте учтены замечания Абрамченко, но исключать, что документ будет отправлен на дополнительную доработку, нельзя.

Согласно новой концепции, затраты на утилизацию произведенной или ввезенной упаковки, а также некоторых товаров (сначала шин, батареек, электроники) должны полностью лечь на производителей. На сегодняшний день они должны утилизировать самостоятельно лишь часть (в среднем 15%) товаров и упаковки или платить экологический сбор. Компании зачастую не отчитываются или предоставляют фиктивные данные. По словам Кобылкина, в 2019 году из 160 тыс. компаний об утилизации отчитались лишь 15 тыс. предприятий. Кроме того, прогноз поступлений от экологического сбора в 2020 году был снижен вдвое – до 2,8 млрд рублей.

Предполагается, что администрировать экологический сбор будет Федеральная налоговая служба.

По оценкам Минприроды, новая расширенная ответственность производителя может привести к росту цен в среднем на 0,15%, но позволит вдвое сократить объемы захоронения отходов потребления. В министерстве сообщили, что проектом концепции предусмотрен срок введения новых правил для упаковки с 2021 года, для остальных групп товаров (помимо упаковки) будет предусмотрен переходный период.

Москва, Иван Гридин

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