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Среда, 4 марта 2020, 10:34 мск

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СП считает цели по снижению бедности россиян недостижимыми

Прогноз по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть нереализуем. Об этом сообщается в заключении на проект поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, подготовленном Счетной палатой. Вывести из бедности необходимо почти 1 млн россиян.

Новые инициативы по сокращению бедности были озвучены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. На их реализацию потребуется свыше 4 трлн рублей до 2024 года, пишет РБК.

Предполагается, что за 2020 год доля россиян с доходами ниже федерального прожиточного минимума (11,185 тысячи рублей) снизится с 11,7% до 10,8%. Реальные располагаемые денежные доходы, согласно прогнозу правительства, вырастут на 1,9% вместо ожидаемых ранее 1,5%.

По итогам 2019 года этот показатель вырос только на 0,8%. К тому же за прошлый год уровень бедности, по прогнозам Минэкономразвития, сократится незначительно – с 12,6 до 12,5%. При этом Росстат фиксирует рост показателя за девять месяцев 2019 года – с 13,0% до 13,1%.

В Счетной палате указали на то, что влияние новых мер «может быть переоценено», поскольку «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население». Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения «исторически устойчивых» параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности.

Что касается ускорения роста экономики, президентские инициативы должны повысить темпы роста ВВП на 0,2 п.п., до 1,9%. Однако Счетная палата отмечает, что правительственный прогноз не учитывает отрицательную динамику цен на нефть в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Москва, Зоя Осколкова

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