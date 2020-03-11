Американский экономист рассказал о выгодах России от нефтяной войны

Обвал цен на нефтяном рынке является частью экономической войны, а шансы на победу России высоки. Такие оценки дал профессор американского Военно-морского колледжа, сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев.

«Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией», – заявил эксперт в интервью американского издания National Interest. По его словам, Россия готова рискнуть возможной эскалацией в противостоянии с США, преследуя цели взять верх над Вашингтоном. В качестве примера он приводит конфликт в Сирии.

«Русские передвинули некоторые красные линии, проведенные Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным», – заявил Гвоздев. Он считает, что РФ разорвала сделку с ОПЕК+ из-за того, что она была не выгодна. Саудовская Аравия в ответ на это повысила добычу, чтобы надавить на Москву.

При этом американский эксперт указал на ряд преимуществ, что имеет Россия. «Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами. И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен», – пояснил Гвоздев, отметив, что в текущей ситуации отношения между саудитами и американцами могут ухудшиться.

Он также похвалил стратегию российских властей. Он указал на готовность России к краткосрочному ущербу в угоду долгосрочному успеху. «Путин извлек уроки из торговых войн Трампа: быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить. Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся», – допустил эксперт.

Как писал «Новый День», в конце прошлой недели России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и снижением потребления на фоне распространения по миру коронавируса COVID-19. В выходные Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Обрушение нефтяных рынков вызвало тотальную распродажу на мировых фондовых площадках.

Москва, Иван Гридин

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