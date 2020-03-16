В России хотят ввести беззаявительный механизм назначения пенсий

Министерство труда предлагает ввести в России беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года. Граждане, которые достигли 45 лет, начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. По словам экспертов, инициатива отчасти нивелирует недовольство граждан пенсионной системой.

Минтруда готовит для внесения в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение», пишут «Известия». Предполагается, что при назначении пенсий не будет требоваться участия самих граждан.

Как пояснили авторы законопроекта, ПФР будет автоматически раз в три года уведомлять граждан через портал Госуслуг о примерном размере страховой пенсии по старости. Достигшие 45 лет россияне будут знать не только размер пенсии, но и условия и порядок приобретения права на нее. В уведомлении укажут и параметры, используемые для расчета выплат.

Кроме того, поправки предполагают беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности. Сведения о людях с ограниченными возможностями будут поступать в ПФР из Федерального реестра инвалидов. «Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина», – сообщили в министерстве.

Механизмы планируется внедрить в пилотном режиме в ряде регионов с 1 июля 2021 года.

Все фракции Госдумы готовы поддержать инициативу Минтруда. По мнению парламентариев, уведомления избавят граждан от лишних хлопот и дадут возможность людям понимать и больше внимания уделять своей будущей пенсии, о которой многие сейчас не задумываются.

Инициатива Минтруда снизит уровень недовольства граждан пенсионной системой, указывают политтехнологи. К тому же законопроект укладывается в логику послания президента, который неоднократно обращал внимание на низкую информированность населения о своих правах и льготах.

Москва, Зоя Осколкова

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