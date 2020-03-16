Минприроды просит 12 млрд рублей на закупку мусорных контейнеров

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин попросил Минфин выделить из федерального бюджета около 12 млрд рублей на закупку контейнеров для сбора мусора в регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.

«На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд рублей», – рассказал представитель Минприроды. Он отметил о необходимости закупить контейнеры для раздельного сбора отходов заявили более половины субъектов Федерации. Также отмечается, чтобы закупить необходимое число контейнеров, запрашиваемой сумы недостаточно.

По данным Российского экологического оператора (РЭО, оператора мусорной реформы), на 2019 год нехватка контейнеров для смешанного сбора отходов достигала 750 тыс. штук по всей стране на общую сумму 9 млрд рублей. «Региональные операторы могут потратить на эти цели не более 1% от своей выручки и не смогут покрыть реальную потребность», – пояснил он.

По словам руководителя комитета по экологии Госдумы РФ Владимира Бурматова, в прошлом месяце он обращался к Кобылкину запросом о выделении федеральных средств на закупку контейнеров для мусора. «Проблема оборудования мест накопления твердых коммунальных отходов необходимым количеством контейнеров не решена, что негативно сказывается на развитии системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов и их полезных компонентов», – отметил в своем обращении народный избранник.

Москва, Иван Гридин

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