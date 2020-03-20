Норвежский эксперт предрек обвал нефтяных цен до $10 за баррель

Один из ведущих нефтяных аналитиков в мире Яранд Ристад выступил с прогнозом, согласно которому цены на нефть могут упасть до 10 долларов за баррель. Об этом аналитик рассказал в интервью норвежскому деловому изданию Dagens Næringsliv (перевод Иносми.ру).

Эксперт полагает, что к нефтяному обвалу может привести пандемия коронавируса в мире и «ценовая война» между Россией и Саудовской Аравией.

Напомним, 6 марта России и ОПЕК+ 6 марта не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и падением потребления на фоне пандемии коронавируса. Саудовская Аравия при этом объявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. После этого мировые цены на нефть рухнули более чем на треть – до 30 долларов за баррель.

18 марта обвальное падение нефтяных цен продолжилось. Стоимость североморской нефтяной смеси Brent рухнула до 24,76 доллара – это самая низкая цена с мая 2003 года. Сегодня нефть Brent подорожала на более чем 6% и торгуется на отметке чуть выше 30 долларов за баррель.

Между тем Ристад настроен пессимистично. Эксперт ожидает, что падение цен на «черное золото» продолжится. Он допустил, что баррель нефти подешевеет до 10-15 долларов уже в самое ближайшее время.

Аналитик сравнил нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке с 1986 годом, когда случились финансовый и нефтяной кризисы и произошла катастрофа в Чернобыльской атомной станции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.03.20

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