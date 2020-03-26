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Четверг, 26 марта 2020, 09:14 мск

Новости Экономика

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Из-за пандемии российский рынок может вернуться в XIX век

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в России сильно отразились на оборотах бизнеса. В результате потребительский рынок может вернуться к уровню XIX или начала XX века. Об этом сообщается в коллективном обращении ритейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину.

Письмо главе кабмина отправили представители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации малоформатной торговли и организации «Опора России». Весь список подписантов объединяет беспрецедентно большое количество участников потребительского рынка, пишет РБК.

Эпидемия сильно повлияла на обороты торговых точек, ресторанов и кафе. Падение составило 50-80%. Если не предпринять экстренных мер по поддержке бизнеса, уровень рынка опустится до показателей столетней давности, предупреждают ритейлеры. Комплекс мер, предложенный отраслью, должен касаться всего круга компаний, обслуживающего потребительский сектор.

В частности, бизнес просит налоговых послаблений – отмены начисления НДС, налога на прибыль и имущество, НДФЛ, ЕНВД, налогов по УСН, а также арендной платы за землю. Ритейлеры предлагают подключить и ЦБ. Регулятор, по мнению авторов письма, должен выработать комплекс мер по обеспечению льготного рефинансирования и реструктурирования кредитов.

Кроме того, предлагается объявить «арендную амнистию», а именно, отменить платежи по аренде для всех предприятий сектора, кроме продуктовой розницы, запретить расторгать договор аренды, кроме как по соглашению сторон.

Что касается продуктового ритейла, то подписанты просят не допустить снабжения по нормам в случае карантина. Такая мера «похоронит продовольственный сегмент целиком – от производства до розницы».

Также участники рынка предлагают ввести мораторий на введение мер дополнительного регулирования отрасли производства, оптовой и розничной торговли. Например, ритейлеры просят отложить предустановку российского ПО на электронику и бытовую технику, отложить экологические и утилизационные сборы.

Эти идеи частично уже обсуждались на совещании в Минпромторге. Ранее собственники торговых центров обратились за поддержкой к правительству. Они заявили, что без экстренных мер возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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