Роскосмос: США хотят присвоить другие планеты

В «Роскосмосе» обвинили президента США Дональда Трампа в попытках захватить другие планеты. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – добавил он.

Речь идет об указе в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, подписанном Трампом 6 апреля. Документ предписывает администрации США противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

Утверждение о том, что Луна и другие небесные тела являются всеобщими, а деятельность на них должна осуществляться в интересах мирового сообщества, прописано в соглашении, принятом Генассамблеей ООН в 1979 году. Очевидно, что США не поддерживают такую политику. По мнению Вашингтона, космос рассматривается как юридически и физически уникальное пространство, которое не является всеобщим достоянием.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.20

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