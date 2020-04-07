российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 апреля 2020, 12:48 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Роскосмос: США хотят присвоить другие планеты

В «Роскосмосе» обвинили президента США Дональда Трампа в попытках захватить другие планеты. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – добавил он.

Речь идет об указе в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, подписанном Трампом 6 апреля. Документ предписывает администрации США противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

Утверждение о том, что Луна и другие небесные тела являются всеобщими, а деятельность на них должна осуществляться в интересах мирового сообщества, прописано в соглашении, принятом Генассамблеей ООН в 1979 году. Очевидно, что США не поддерживают такую политику. По мнению Вашингтона, космос рассматривается как юридически и физически уникальное пространство, которое не является всеобщим достоянием.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.20

Коронавирус толкает Россию к банкротству: последствия карантина станут ощутимы через год. / Александр Высокинский: «Потери бюджета Екатеринбурга из-за коронавируса исчисляются миллиардами». / Аналитики подсчитали личные потери Трампа из-за пандемии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

День космонавтики перенесут из-за коронавируса

Миссию по исследованию Марса отложили из-за коронавируса

Ученые: Полеты к Луне обернулись повышением риска преждевременной смерти

США заявили о преследовании русскими их спутника

К Земле летит опасный астероид, диаметром в километр

Ученые рассказали о технологиях для полета к гигантским ледяным планетам

Новые российские сплавы удешевят доставку грузов в космос

Чайка сообщил о более чем 160 делах по космодрому Восточный

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Роскосмос, США,