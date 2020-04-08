Аналитики ухудшили прогнозы по рейтингам 15 банков России

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогнозы по долгосрочным рейтингам 15 российских банков, среди которых оказались и крупные кредитные организации. По мнению аналитиков, давление на банковский рынок РФ оказывают два фактора – эпидемия коронавируса и падение нефтяных цен.

Среди банков, чей прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) был снижен, оказались «Тинькофф банк», Альфа-банк, Райффайзенбанк («ВВВ»), Совкомбанк («ВВ+"), МКБ («ВВ»), банк «Санкт-Петербург» («ВВ»), Челиндбанк («ВВ»), Примсоцбанк («ВВ»), банк «Левобережный» («ВВ»), «ХКФ банк» («ВВ-"), Экспобанк (ВВ-"), «Локо-Банк» («ВВ-"), банк «Уралсиб» («ВВ-") и «Кредит Европа Банк» («ВВ-").

В агентстве пояснили, что «изменение прогноза отражает давление на финансовые профили банков в результате вспышки коронавируса и снижения цен на нефть».

При этом аналитики не стали понижать рейтинги жизнеспособности (VR), так как, по мнению Fitch, все вышеперечисленные кредитные организации обладают достаточными буферами капитала и необходимым уровнем ликвидности.

«Финансовые профили и следовательно рейтинги, вероятно, могут выдержать резкое кратковременное падение экономики во втором квартале 2020 года, если дальше последует стабилизация во втором полугодии 2020 года», – заключили в агентстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.20

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