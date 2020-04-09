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Четверг, 9 апреля 2020, 10:26 мск

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Зумеры лучше других россиян готовы к кризису

Молодежь в возрасте от 18 до 23 лет, так называемое поколение Z, лучшие других россиян готовы к экономическому кризису в России. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «ФК Открытие».

49% опрошенных, подходящих под критерии «зумеров», имеют сбережения. Это больше, чем в любой другой возрастной категории. Примечательно, что накопления молодые люди формируют несмотря на то, что у большинства из них ежемесячный доход ниже, чем у представителей других возрастных групп. 62,1% «зумеров» в месяц получают от 5 до 25 тысяч рублей.

58,2% респондентов в этой категории стараются диверсифицировать источники доходов. У большинства опрошенных в остальных категориях имеется лишь один источник заработка.

Кроме того, молодые люди чаще ведут личный бюджет и считают свои доходы и расходы. 86,2% ответственно относятся к покупкам и не тратят деньги на разрекламированные товары.

Весной 2020 года на российскую экономику обрушились сразу два негативных фактора – пандемия коронавируса и резкое падение нефтяных цен. На борьбу с коронавирусной инфекцией выделили 1,4 трлн рублей. К тому же на экономической активности населения сказались ограничения, в частности, закрытие торговых центров, запрет на выезд за рубеж, а также отмена массовых мероприятий.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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